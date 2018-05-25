Порошенко пообещал подписать закон об антикоррупционном суде после принятия

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Верховная Рада в июне примет в целом закон о Высшем антикоррупционном суде, и он его подпишет. "В июне Украина должна проголосовать, и я должен подписать этот важный законопроект (о Высшем антикоррупционном суде – ИФ). Он важен не для МВФ, он важен не для наших международных партнеров – он в первую очередь важен для Украины, для того доверия, которое мы завоевали в мире", - сказал президент на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве.



Он выразил убеждение в том, что окончательная версия законопроекта "будет согласована, в том числе и с иностранными партнерами" Украины.



"Мы должны найти достаточно сил, депутаты должны поддержать законопроект", - добавил П.Порошенко.



Он напомнил, что к данному законопроекту, принятому в первом чтении, были поданы около 2 тыс. поправок, из них более 1200 поправок были отклонены.



П.Порошенко также выразил надежду на принятие в целом закона о Высшем антикоррупционном суде на следующей пленарной неделе (5-8 июня – ИФ).



"Это будет исторический момент", - отметил президент.



В то же время, по его словам, народные депутаты замедляют процесс



"Моя позиция в том, чтобы было принято решение. (…) Этой новой судебной институции быть!", - заявил глава государства.



Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 мая народные депутаты Украины прошли 1273 поправки ко второму чтению проекта закона (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая заседание, отметил, что в целом за законопроект могут проголосовать в следующий пленарный четверг, 7 июня.

