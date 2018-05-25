Могерини похвалила Гройсмана за реформы

Европейский союз положительно оценивает ход реформ в Украине. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в пятницу, 25 мая, в Брюсселе, передает Укринформ со ссылкой на Европейскую службу внешней деятельности.



"Высокий представитель положительно оценила работу правительства премьер-министра Гройсмана в процессе продвижения реформ и имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную во всеобъемлющую зону свободной торговли, уже принесло ощутимые результаты для украинских граждан", - говорится в сообщении.



В то же время, отметили в ЕС, необходимо достичь большего прогресса в проведении антикоррупционных реформ.



"Ожидаемое создание высшего антикоррупционного суда, в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, станет весомым шагом вперед", - заявила Могерини.



Она также отметила полную поддержку со стороны ЕС работы Совместной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса MH-17.

