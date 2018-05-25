Украина должна от кредитов перейти к прямым иностранным инвестициям – Порошенко

Украина благодаря проведенным реформам сегодня является чрезвычайно перспективным местом для инвестирования, и власть страны ставит задачу переходить от привлечения кредитов к привлечению прямых иностранных инвестиций, заявил президент Петр Порошенко.



"Цель моя как президента, цель государственной власти – перейти от помощи к сотрудничеству с инвесторами. От кредитов Украина должна перейти к FDI – прямым иностранным инвестициям", – сказал он на первом заседании Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве.



По мнению главы государства, у международных компаний есть возможность вписать свое имя в историю украинского успеха и одновременно укрепить свои позиции на мировых рынках.



П.Порошенко поблагодарил компании, которые в самые тяжелые для Украины времена в 2014-2015 годах поддержали ее своими инвестициями, назвав среди них Cargill, Bunge ArcelorMittal, Turkcell, GE, а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международную финансовую корпорацию (IFC).



Президент обратил особое внимание участников встречи к таким отраслям как IT и альтернативная энергетика. Он указал, в частности, что доля IT-отрасли в украинском ВВП уже превысила 3%, и по этому показателю она теперь уступает только аграрному комплексу и металлургу.



"По мнению экспертов, количество разработчиков в этом году вырастет на 25%, а до 2024 года – удвоится. Это все молодые, современные, амбициозные украинцы", – подчеркнул П.Порошенко.



Он добавил, что в альтернативную энергетику за последние несколько лет инвестировано EUR1,1 млрд, а Украина ставит задачу за пять лет довести ее долю в энергобалансе с нескольких процентов до четверти.

