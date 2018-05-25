Нидерланды и Австралия возлагают на Россию ответственность за сбитый MH17

Правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малазийский "Боинг" рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.



"Исходя из выводов JIT (Международной совместной следственной группой - ИФ), Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки "Бук", которая использовалась для уничтожения самолета рейса MH17... Наши две страны уведомили Россию о своем решении", - говорится в заявлении на сайте правительства Нидерландов в пятницу.



Так правительство Нидерландов приняло решение по этому вопросу по предложению главы Министерства иностранных дел Стефа Блока.



"Правительство всегда говорило, что правда о катастрофе MH17 должна выйти на поверхность и справедливость для жертв и их близких родственников должна восторжествовать. Нидерланды имеют поддержку международного сообщества в этом отношении", - цитируют слова С.Блока на сайте правительства.



В заявлении также идёт речь о дальнейшей возможной передаче дела в международный суд или организацию.



"Мы призываем Россию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать в процессе установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких родственников", - заявил С.Блок.

