ЕБРР подтверждает интерес к вхождению в капитал Ощадбанка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтверждает интерес к вхождению в капитал государственного Ощадбанка.



"ЕБРР верит в вас и вашу страну, и сегодня я могу сказать, что пришло время, чтобы ЕБРР продолжил работать и взял бы долю в Ощадбанке. Это было бы серьезным катализатором", - сказал президент ЕБРР Сумма Чакрабарти на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве в пятницу.



Как сообщалось, Министерство финансов Украины планирует в ближайшие годы привлечь в государственный Ощадбанк миноритарные инвестиции от международной финансовой организации (МФО). В частности, планируется к концу 2020 года продать МФО 20% акций банка и к концу 2022 года вывести банк на IPO (initial public offering), в ходе которого планируется разместить 25% акций.



Как сообщалось, совет директоров ЕБРР 4 октября 2017 года принял решение о предоставлении Ощадбанку кредитной линии на сумму EUR50 млн в рамках программы торгового финансирования (TFP).



Проект осуществляется в рамках более широких усилий, направленных на содействие коммерциализации и подготовке Ощадбанка для последующей приватизации в контексте программы реформирования государственных банков, которая разработана и реализуется правительством Украины.



Предполагается, что работа с Ощадбанком будет включать в себя несколько этапов финансирования и технического сотрудничества в течение периода до пяти лет, начиная с проекта TFP и связанного с ним технического сотрудничества. Последующие этапы более широкого сотрудничества в рамках подготовки к приватизации связаны и обусловлены прогрессом в совершенствовании корпоративного управления; коммерциализацией операций и операционной перестройкой Ощадбанка.



Ощадбанк основан в 1991 году, является вторым по величине активов банком страны.

