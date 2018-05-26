В Украине на выходных немного похолодает

В Украину в ближайшие сутки, 26 мая, начнет перемещаться более прохладный воздух с северо-востока Европы: дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр. Сухую погоду в большинстве областей будет формировать поле высокого давления, лишь крайний запад и юг окажутся в зоне влияния атмосферных фронтов. Ночью на крайнем западе и в восточных областях, днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 11-16° (в Черниговской и Сумской областях 8-13°), на юге 14-19°; днем 19-25°, на Закарпатье 25-29°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 мая самая высокая температура днем была +32,7 в 2007 году, самая низкая ночью +2,7 в 1944 году.



27 мая - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°; днем в Украине 21-26°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.



25 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-23°; в Днепре возле Киева 20°.

