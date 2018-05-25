Луценко внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к ответственности Вилкула

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



"Бывший глава Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке в пятницу относительно оснований для такого представления.

