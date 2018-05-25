Украина планирует в 2018г приватизацию 25 крупных госпредприятий
План приватизации на текущий год включает выставление на продажу 25 крупных государственных предприятий, напомнил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив. "В 2018 году мы предложим к продаже 25 крупных предприятий", - сказал он на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве в пятницу.
"Наша цель - привлечь стратегических инвесторов, которые смогут модернизировать производство на крупных промышленных предприятиях и включить их в мировую цепь добавленной стоимости", - добавил С.Кубив.
Источник: Интерфакс-Украина
15:24