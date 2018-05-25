В Кремле не доверяют выводам следственной группы по катастрофе МН17

Россия отвергает обвинения в причастности к крушению самолета и не доверяет выводам Совместной следственной группы, расследовавшей причины катастрофы рейса МН17, а президент РФ Владимир Путин пока не имел возможности познакомиться с выводами, к которым пришли голландские следователи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.



"Нет, он (президент РФ - ред.) не имел возможности пока изучить доклада по Boeing", - сказал представитель Кремля.



"Вчера, если вы знаете, затрагивалась эта тема. Я хочу вам напомнить слова президента: расследование, которое производилось в Нидерландах, эта следственная группа, она не включала в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы", - сказал он.



При этом Песков, комментируя вопрос, значит ли это недоверие, что Россия категорически отвергает все обвинения в свой адрес, ответил: "Безусловно".



Он не стал комментировать ряд технических деталей, содержащихся в опубликованном отчете голландских следователей. В частности, в докладе следователей говорится, что следователи еще в октябре 2014 года обращались к компетентным органам России с просьбой предоставить полную информацию, которая может содействовать установлению истины, но Москва скрыла сведения о том, что 53-я бригада из Курска была задействована на востоке Украины. "Я могу лишь сказать, что здесь абсолютное взаимное недоверие и большего вам сказать не могу, потому что не располагаю технической информацией", - прокомментировал этот момент из доклада Песков.

