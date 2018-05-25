«Орел и решка» отправятся на зеленый континент

В воскресенье, 27 мая, в 10:00 на «Интере» – новый выпуск проекта «Орел и решка. Морской сезон». Коля Серга и Маша Гамаюн отправятся на север Австралии – в жаркий и опасный город Дарвин. Этот край кишит самыми большими на земле крокодилами. В море плавают медузы-убийцы. А в парках полно огромных термитников.



Коле предстоит спуститься в бассейн к хищнику огромных размеров. А Маша познакомится с австралийскими аборигенами и попробует мясо крокодила.



С какими еще опасностями столкнутся телеведущие в Дарвине? Смотрите в тревел-шоу «Орел и решка. Морской сезон» на телеканале «Интер»!



А в 11.00 – новый выпуск проекта «Орел и решка. Перезагрузка. Америка». Настя Ивлеева и Антон Птушкин будут исследовать Юту – самый пустынный штат на Западе США. Путешествие начнется с маленького городка Моаб, который окружен горами и расположен в самом красивом месте Америки.

