Какие долгожданные премьеры фильмов зрители увидят летом 2018

На сезон отпусков и жаркие летние месяцы индустрия кино традиционно оставляет несколько интересных и долгожданных премьер. Этот год не стал исключением, и уже в скором времени мы увидим на широких экранах те картины, о которых говорили критики и любители качественного кино.

«Талли»

Создатели молодежной комедии «Джуно» порадовали своих фанатов выходом нового душевного фильма – «Талли». Картина расскажет о быте и трудностях матери в многодетной семье, в которую по счастливой случайности попадает несколько необычная няня по имени Талли. Мать и хозяйка дома лишь спустя некоторое время поймет, какую роль играет новая подруга в жизни ее детей и семьи в целом.

Фильм понравится тем, кто любит жизненное кино и является неизменным фанатом оскароносной Шарлиз Терон. Трейлер можно посмотреть по ссылке – https://www.ivi.ru/watch/171119/trailers .

«8 подруг Оушена»

Несколько частей одноименного фильма, но про «друзей Оушена», стали любимыми приключенческими фильмами своего поколения. Новая часть про «подруг» расскажет нам историю дерзкого ограбления на балу, которое возглавит банда находчивых представительниц слабого пола. Абсолютно звездный состав, традиционно непредсказуемый сюжет, толика юмора – все это обещает сделать «8 подруг Оушена» очень интересным фильмом.

Как и предыдущие части фильма с мужским составом, новая картина рекомендована к просмотру ценителям экшенов, интриг и закрученных сюжетов, а также тем, кто любит Сандру Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Дакоту Фаннинг. Два русскоязычных трейлера доступны по ссылке – https://www.ivi.ru/watch/172349/trailers .

«Мир Юрского периода 2»

Нестареющая тема парка с живыми динозаврами все еще волнует впечатлительную аудиторию фанатов мощного экшена. Этим не могли не воспользоваться создатели второй части «Мира Юрского периода». В этот раз главные герои отправятся на пресловутый остров с хищными ящерами, чтобы спасти все живое от проснувшегося вулкана.

Как и все предыдущие экранизации о небезызвестном «Парке», летняя премьера понравится, в первую очередь, тем, кто любит красивые спецэффекты, многометровых кровожадных рептилий и отважных героев, которые справляются с любыми опасностями.

«Суперсемейка 2»

Долгое время создатели оскароносной первой части мультфильма держали в тайне и сюжет, и подробности продолжения, которое мы увидим на большом экране уже этим летом.

Семья со сверхспособностями, Мистер Исключительный, его гибкая супруга и неугомонные дети, вновь столкнутся с опасным мировым злом, чтобы постоять за спокойствие простых граждан. Рекомендовано к просмотру, как юным зрителям, так и взрослым.