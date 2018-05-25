Порошенко поблагодарил НБУ за закрытие 98 банков

Одной из самых сложных реформ в Украине стало очищение и оздоровление банковского сектора, считает президент Петр Порошенко. Об этом он сказал на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая.



"И я хочу поблагодарить команду Национального банка - и той, которая есть в настоящий момент, и работавшей до этого. Знаете почему? Потому что это - одна команда, потому что нужно иметь смелость, профессиональность и решительность для того, чтобы закрыть 98 "больных" банков, не имевших шансов на жизнь и имевших до 90-95% кредитов, которые не обслуживались", - отметил глава государства.



По его словам, "это чрезвычайно тяжелая операция, где боль не преодолевается даже экстремальными дозами анестетиков, менеджмент, причастный к этой реформе, заплатил за нее очень высокую политическую цену".



Он отметил, что благодаря действиям финрегулятора в первом квартале банки получили чистую прибыль почти 9 млрд грн, что в три раза превышает показатель за аналогичный период в прошлом году.



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"К вашим услугам сегодня имеем 82 устойчивых и платежеспособных банков, в которых начали увеличиваться депозитные портфели и они постепенно возобновляют кредитование экономики. Банки наконец начинают выполнять свою функцию", - отметил Порошенко.



Президент уточнил, что 39 из этих 82 банков являются банками с иностранным капиталом, а 20 учреждений - со стопроцентным иностранным капиталом.

