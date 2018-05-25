Из-за запрета системы Webmoney были заблокированы деньги 4 млн украинцев

В результате введения санкций на систему онлайн-расчетов Webmoney.UA были заблокированы средства 4 млн граждан Украины. Об этом заявили в пресс-службе компании Webmoney.UA, передают Українські Новини.



Также в сообщении говорится о том, что власть при отсутствии каких-либо законных оснований политическими решениями блокирует работу системы.



"Конечно, никто из чиновников не позаботился об интересах 4 млн простых украинцев - пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением", - говорится в заявлении компании.



В компании говорят, что работают над решением проблемы в правовом поле.



"Наша цель - защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинских, поскольку мы не исключаем, что на отечественные судебные органы осуществляется политическое давление", - отметили в Webmoney.UA.

