Норвежский лосось подорожал до рекорда

Цена норвежского лосося в мае подскочила до рекордного высокого уровня, 76,09 норвежской кроны ($9,41) за килограмм, из-за перебоев в поставках на фоне растущего мирового потребления, сообщает агентство Bloomberg.



Таким образом, за последние двенадцать месяцев цены увеличились почти вдвое.



По словам аналитика Rabobank International по сегменту рыба и морепродукты Горяна Николика, спрос на лосося в развивающихся странах, от Бразилии до Китая, был "безумно хорош" в последние годы.



Однако некоторые его коллеги ожидают, что рекордно высокие цены ослабят спрос и довольно скоро лосось подешевеет почти до 50 крон за 1 кг.



Вместе с тем объемы разведения лосося пока не восстановились после кризисного 2016 года, когда нашествие морских вшей (мелких ракообразных, паразитирующих на различных морских обитателях, включая лососевых рыб) привело к существенному сокращению его производства.



В Чили, которая занимает второе место после Норвегии по объемам экспорта лосося, ядовитые красные водоросли убили миллионы рыб.



В этом году температура в норвежских водах была низкой, вследствие этого рыба питалась хуже и выросла меньше обычного, отмечает Г.Николик. В Чили сохраняются проблемы, а начало сезона нереста на Аляске было необычайно слабым.



В 2017 году Норвегия зафиксировала рекордный экспорт рыбы и морепродуктов, в том числе лосося - на 64,7 млрд крон (рост на 5%).

