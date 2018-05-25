НАТО и ЕС призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу «Боинга»

НАТО и Евросоюз призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу рейса MH17. С соответствующими заявлениями выступили внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини и генсек альянса Йенс Столтенберг.



В обоих заявлениях содержится также призыв к Москве полноценно сотрудничать с международной следственной группой, продолжающей расследование крушения «Боинга».



В докладе, опубликованном международной следственной группой 24 мая, говорится, что «Бук», из которого сбили лайнер, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.



Согласно расследованию группы Bellingcat, представленному 25 мая, «Орион», фигурирующий в материалах международного расследования как координатор переброски «Бука» — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников.



Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за сбитый MH17 на Россию. Они подчеркнули, что могут обратиться в международный суд.



Президент Владимир Путин заявил, что Москва признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании».



Глава МИД России Сергей Лавров увидел связь между расследованием крушения MH17 и делом об отравлении Сергея Скрипаля, заявив, что в обоих случаях следствие не представило доказательств причастности России.

