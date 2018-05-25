Суд снова арестовал имущество Авакова-младшего

Соломенский районный суд Киева снова наложил арест на имущество сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках уголовного производства по закупкам рюкзаков для МВД. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.



"Ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро удовлетворить. Наложить арест на имущество, находящееся в собственности Лицо 6 (Александра Авакова - ред.) ...", - говорится в постановлении.



В частности, суд арестовал три машино-места, две квартиры и простые именные акции в ЗАО "Инвестор".



Напомним, в апреле Соломенский районный суд отменил арест на имущество Александра Авакова.

