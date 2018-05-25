Закон о страховой медицине может быть принят к концу года – депутат

Страховая медицина должна стать следующим этапом медицинской реформы, закон о страховой медицине может быть принят до конца года, прогнозирует заместитель руководителя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.



"Я всячески настаиваю, что следующим этапом должно быть медицинское страхование. И это будет завершающий этап глобальной медицинской реформы", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Депутат отметил, что при помощи страхового фонда, который будет создан в рамках внедрения страховой медицины, могут оплачиваться медуслуги вторичного и третичного уровня.



"Во многих странах большое количество услуг покрывается именно за счет фактически дополнительного налога, который ложится или на работодателей, или на работников. Эти средства отчисляются в специальный фонд, из которого оплачиваются определенные медицинские услуги. Считаю, что в нашем государстве так должны оплачиваться медуслуги вторичного и третичного уровня", - сказал он.



Комментируя сроки внедрения страховой медицины, С.Березенко отметил, что в настоящее время идет дискуссия по этому вопросу.



"Сейчас идет дискуссия, есть несколько законопроектов. К сожалению, комитет ВР по вопросам здравоохранения не является профильным в этом вопросе, этой темой занимается комитет по вопросам социальной защиты, и мы должны провести совещание этих двух комитетов. Наша задача - до осени этого года проголосовать закон о страховой медицине и в первом, и во втором чтении. До второго, наверное, дойдем уже в ноябре, чтобы можно было запустить эту систему не позднее 2020 года с обязательным действием основного закона о медицинской реформе", - сказал он.



Как сообщалось, в настоящее время в Верховной Раде зарегистрированы четыре законопроекта относительного социального медицинского страхования.

