Харви Вайнштейн арестован

Продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.



Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. Ожидается, что позднее в пятницу он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге. По данным New York Times, Вайнштейн заранее договорился с обвинением, что его отпустят под залог в миллион долларов и обязательство носить электронный браслет.



Осенью 2017 года десятки женщин начали рассказывать СМИ о том, что Харви Вайнштейн домогался до них. Эпизоды оХарви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин. Продюсер, по их словам, делал это на протяжении многих десятилетий.



Помимо Нью-Йорка, против Вайнштейна ведутся уголовные расследования в Лос-Анджелесе и Лондоне.



Обвинения против Вайнштейна привели к масштабной кампании против домогательств в США и других странах Запада.

