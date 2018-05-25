В ЕС отмену саммита КНДР и США назвали "упущенным шансом"

Евросоюз считает отмену саммита США-КНДР упущенной возможностью для урегулирования, заявил в пятницу журналистам пожелавший остаться неназванным высокопоставленный представитель институтов ЕС.



"Что касается КНДР и саммита, который не состоится. Это выглядит, как упущенная возможность, это историческая возможность разрядить напряженность", — сказал он.



"Для нас очень важно, чтобы продолжалось взаимодействие и диалог между КНДР и Южной Кореей, мы со своей стороны будем делать, что можем", — отметил он.



Накануне представитель европейской внешнеполитической службы заявила РИА Новости, что достигнутый в межкорейских отношениях прогресс необходимо сохранить, ЕС продолжит с партнерами работу по полной денуклеаризации Корейского полуострова.



Президент США Дональд Трамп направил в четверг письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором уведомил его, что намеченный на 12 июня в Сингапуре саммит не состоится. Трамп заявил, что не считает целесообразным проведение саммита из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Президент США также подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

