Принятие закона о праве ветирования судей иностранцами будет предательством интересов Украины, — Медведчук

Виктор Медведчук раскритиковал заявление Святослава Вакарчука о том, что «вето от международных экспертов на утверждение кандидатов на должность судей является ключевым залогом независимости» будущего антикоррупционного суда.

«Откуда люди, не живущие в Украине, могут знать, кто является авторитетным, профессиональным и не замешан в коррупционных действиях? Я скажу откуда: от грантоедов, которые работают на подачки американских фондов. Такая система будет отсеивать лишь тех, кто неугоден Соединенным Штатам. А они (могу сказать это с полной уверенностью) в этом вопросе, как и в других, будут во главу угла ставить политическую целесообразность, а не закон. Это очередное прямое вмешательство во внутренние дела Украины, очередное надругательство над украинской Конституцией. Впрочем, Вакарчук, не имеющий понятия о том, в чем заключается суть правового государства, может этого и не понимать.Просто очередной сорособот, озвучивающий то, что нужно его хозяину», — пояснил Виктор Медведчук.

Лидер «Украинского выбора — Права народа» уверен: «Все, кто сегодня отстаивает подобную позицию, работают за деньги заокеанских хозяев, стремящихся не просто поддерживать введение внешнего управления со стороны Соединенных Штатов в Украине, а и законодательно его закрепить, отдав рычаги управления страной в руки Вашингтона».

«Я за создание антикоррупционного суда, но в строгом соответствии с Конституцией Украины. То, что сейчас предлагается сделать, это просто циничное издевательство над Основным Законом», — подчеркнул политик.

«Действия Вакарчука и действия согласных с этим проамериканских депутатов означают одно: украинцам навязывают мысль о том, что управлять Украиной уже на законных основаниях будут из-за океана, откуда пришел к нам термин failed state. За рассуждениями о свободе и справедливости, которыми всегда прикрывали самые страшные удары по государственной системе нашей страны, пытаются скрыть правду:принятие закона, дающего иностранцам право напрямую влиять на одну из трех ветвей власти, будет предательством интересов суверенной и независимой Украины со стороны депутатов, которые за него проголосуют», — предостерег Виктор Медведчук.