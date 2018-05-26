США ведут переговоры с КНДР о саммите в Сингапуре - Трамп

США ведут продуктивные переговоры с КНДР о проведении саммита лидеров двух стран, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы ведём очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о повторном назначении саммита, который, если он состоится, скорее всего, пройдёт в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и при необходимости будет продолжен после этой даты", - написал Д.Трамп в "Твиттере".



В четверг Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором американский лидер сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость. Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

