Илон Маск пытался приобрести домен занятый изданием "Украинская правда"

Миллиардер Илон Маск заявил о попытке купить домен Pravda.com.



И.Маск написал, что хотел купить домен Pravda.com, для создания сайта под названием Pravda для оценки деятельности СМИ, но ему это не удалось, так как он оказался занят изданием "Украинская правда".



"Попробовал приобрести Pravda.com, но Россия сказала нет. Оказывается, они уже его используют", - говорится в сообщении на аккаунте миллиардера в Твиттер в пятницу.



Позже он уточнил, что домен Pravda.com не принадлежит российскому изданию.



"Оказывается, Pravda.com на самом деле принадлежит Украине. По какой-то причине Россия не позаботилась меня исправить", - резюмировал он.

