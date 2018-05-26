Россия хочет улучшить отношения с США - Путин

Президент России Владимир Путин разочарован проблемными отношениями с США из-за расследования российского дела. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного форума.

Его слова приводит агентство Associated Press в переводе на английский язык.



"Мы заложники этих внутренних распрей в США. Надеюсь, что когда-нибудь это закончится, и объективная потребность в развитии российско-американских отношений возобладает", − отметил Путин.



Он подчеркнул, что введенные США и западными странами санкции против России демонстрируют разрушение системы многостороннего сотрудничества, на создание которой потребовались десятилетия.



По информации АР, российский лидер "посетовал на проблемные отношения с США", заявив, что "Россия хочет их улучшения".



Путин также выразил разочарование в связи с тем, что у него ограниченные контакты с американским коллегой и назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в США ошибкой.

