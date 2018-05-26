В США оценили мощность ракетного залпа "Юрия Долгорукого" в 160 Хиросим

Глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил, что суммарная разрушительная сила четырех ракет “Булава”, запущенных с российской атомной подводной лодки “Юрий Долгорукий”, равняется “160 Хиросимам”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Кристенсена в Twitter.



“Четыре ракеты запущены за 20 секунд. Все 16 могут запускаться за 1 минуту. 4 БРПЛ могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН (разрешение главная часть с блоками индивидуального наведения) общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 „Хиросимам“”, — написал он.



С аналогичной оценкой учебного залпа “Булава”, проведенных 22 мая в Белом море выступило издание Task & Purpose.



Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения “Юрий Долгорукий” (К-535), главный корабль проекта 955 “Борей” был заложен в 1995 и спущен на воду в 2008 году. Подводная лодка передана российскому флоту в 2013 году. Она вооружена 16 ракетами “Булава”, торпедами и торпедо-ракетами. Подводная лодка способна погружаться на глубину до 400 м и плыть под водой со скоростью 29 узлов. Её экипаж составляет 107 человек, а максимальный срок автономного плавания — 90 суток.

