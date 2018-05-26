При покупке Bitcoin, у украинца украли миллион

В Ужгороде мужчина перевел один миллион гривен на карточку одного из банков с целью купить Bitcoin, однако не получил в замен свою криптовалюту. В судебном реестре появилось дело с ходатайством правоохранительных органов о временном доступе к вещам и документам лиц, которые получили миллион гривен в качестве оплаты за биткоин, сообщает OpenDataBot.



Ходатайство в Ужгородский городской районный суд было подано следователями 8 мая. Указывается, что мужчина перевел один миллион гривен на карточный счет Приватбанка. Согласно договоренности, подозреваемые должны были перевести криптовалюту в обмен на деньги. Однако ни Bitcoin, ни денег обманутый больше не увидел. Суд предоставил следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам подозреваемых, а именно инфор

