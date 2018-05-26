В ЕС оценили шансы Украины потерять безвиз

Что касается пользования украинцами привилегиями безвизового режима с Европейским Союзом, отсутствуют какие-либо злоупотребления или инциденты, которые могли бы привести к его приостановлению. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Хан в эфире Радио НВ, передает УНН.



Он также отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Хан подчеркнул, что в этом направлении Украина имеет прогресс, однако существуют и риски.



"Опять же - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом", - прокомментировал он.

