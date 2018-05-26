Отпущенный под залог одесского губернатора активист убил человека - факты и последствия

И на этот раз инцидент закончился смертью "нападавшего". Следствие в данный момент, среди прочих версий, рассматривает также превышение самообороны и умышленное убийство.

По имеющейся на данный момент информации Стерненко погнался за потерпевшим и нанёс ему 4 удара ножом, вследствие чего атакованный умер от кровопотери. Нанесший смертельные ранения Сергей Стрерненко демонстрировал предсмертную агонию жертвы в прямом эфире соцсети Фейсбук. Примечателен тот факт, что погибший не был сепаратистом и приверженцем идей так называемого "русского мира", и совсем недавно проходил службе в рядах 25-й Аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины и был отцом троих детей. Второй нападавший на Стерненко сейчас задержан и даёт показания, по информации СМИ оружия у обоих противников Стерненко не было.

Напомним, что в декабре 2017 года на сайте Киевского районного суда г. Одесса появилась информация о том, что Стерненко подозревается в сбыте наркотиков. В ноябре 2017 г. во время конфликта между активистами и полицией в "Зелёном театре" Одессы разбили голову главе Одесского ГУНП Дмитрию Головину. За задержанного по подозрению в причастности к данному преступлению Стерненко тогда внёс залог в размере 600 тыс. грн. руководитель Одесской ОГА Максим Степанов.

А теперь о последствиях. Остаётся открытым вопрос, несёт ли ответственность за смерть отца троих детей, военнослужащего ВСУ, одесский губернатор Максим Степанов, ведь не внеси он в своё время залог за одиозного радикала – вся эта история не произошла бы, и три украинских ребёнка не остались бы сиротами.

И это может нести вполне конкретные последствия. Как указал Facebook экс-сотрудник одесской мэрии Олег Долженков, с учетом высокого положения Степанова, может быть рассмотрен вопрос о нарушении присяги госслужащего, или "дискредитации статуса госслужащего", или действиях, несовместимые с этическим кодексом госслужбы.

"Как бы ни разрешилась ситуация с уголовно-правовой точки зрения, ущерб авторитету власти нанесен огромный, и это думаю не надо отдельно обосновывать. Это формальный повод для законной отставки, как я понимаю ситуацию. Хотя не мог, конечно, именно этого предвидеть, но обязан был понимать, с персоной какого уровня развития и культуры во всеуслышанье связывает губернаторское имя и статус, и чем это может закончиться – не этим, так другим", – подытожил Долженков.