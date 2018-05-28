В начале недели на Украине тепло и без осадков

В ближайшие сутки, 28 мая, на территории Украины сохранится сухая воздушная масса с прохладной ночью и теплым днем, без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье - северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, в южных областях до 16°; днем по всей Украине 23-28°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 10-12°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 мая самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке 32,3 градуса тепла в 1924 году, а самая низкая ночью – на отметке 3,0 градуса выше ноля в 1904 году.



Во вторник, 29 мая, на Украине также без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье до 17°; днем по всей Украине 23-28°.



В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 12-14°, днем 25-27°.



27 мая по состоянию на 9.00 утра температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°; в Днепре возле Киева 20°.

