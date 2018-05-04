Сергей Токарев, фигурант санкционного списка Украины и российский бизнесмен, обвиняет во всем недобросовестных конкурентов

4 мая 2018 года Указом Президента Украины № 126/2018 было введено в действие Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничивающих мер (санкций) от 2 мая текущего года. Впервые такое Решение СНБО приняло еще 2 сентября 2015 года. К тому моменту в стране уже более года как официально шла антитеррористическая операция. На момент оглашения первого санкционного списка этому документу уделили много внимания – осуждали, что долго тянули с принятием, обсуждали каждого фигуранта в отдельности. С каждым годом список рос, а резонанс вызывал все меньший. И вот изменения этого года практически не были освещены в СМИ. А зря…

Кого исключили?

Отдельного внимания в новом Указе удостоились Рыбакова Юлия Алексеевна 1984 года рождения и Евдокимова Светлана Дмитриевна 1969 года рождения (позиции 975 и 993 соответственно). Именно им посчастливилось покинуть ряды подпавших под санкции Украины. Каждой из них полагалось по три года ограничений, начиная от блокировки активов, заканчивая запретом на деятельность на территории Украины. Любопытно, что у обеих не было указано род деятельности и/или должность. Потому отследить их судьбу весьма проблематично. Наверное, так и останется секретом, на основании чего они в список попали, но что еще интереснее – почему вдруг им «скостили» срок.

Кто оказался долгожителем?

Примечательно, что гражданин России, попавший в перечень под номерами 664, Токарев Сергей Александрович, уроженец Москвы 1983 года попадает в список не впервые.





Впервые он успел засветиться еще в 2016 году под номером 323, затем – в 2017 году под номером 667. Уже тогда ему, собственнику компании Lucky Labs, предъявляли финансирование террористов ДНР и ЛНР. Впрочем, несмотря на серьезность обвинений и наличие санкций сама компания Lucky Labs продолжала свою работу на территории Украины в отличие от другой его компании – Глобал Геймз Лтд, зарегистрированной в Белизе и оказавшейся в списке под номером 236.





Удивительно другое, два года подряд компанию ему с завидным постоянством составляли люди из его ближайшего окружения. Так, в 2017 году под номером 666 был Гильфанов Рустам Юсуфович, уроженец Пермской области 1983 года, гражданин Российской Федерации, который в 2016 году был под номером 322. Также по соседству в списке-2017 были: брат Рустама – Гильфанов Роман Юсуфович под номером 665, финансовый директор бизнесменов Зеленский Максим Григорьевич под номером 668, а также бизнес-партнер Норенко Иван Григорьевич под номером 664. Все – граждане Российской Федерации. А вот в новых списках их не оказалось. С другой стороны, Сергею Токареву ранее оглашали санкции сроком на год, а в этом году – на три.

Впрочем, самое интересное в этой истории, то что в преддверии оглашения новых Приложений к Указу, сеть наполняется сообщениями о том, что компания Сергея Токарева Lucky Labs стала жертвой черного пиара со стороны недобросовестных конкурентов. Совпадение? Возможно. Но какое удачное и своевременное!

Буквально молниеносно этот тезис подхватили ряд блоггеров Фейсбука, чьи расценки на посты можно увидеть на на Платформе маркетинга влияния Publicfast. .





Хочется верить, что так же рьяно и искренне они опубликуют и новость о том, что те горе-бизнесмены, на защиту интересов которых они стали, находятся под санкциями и им не просто заблокировали активы, а запретили въезд в Украину. Сложно сказать наверняка, что побуждает людей создавать ореол жертвы гражданам страны, которая ведет войну против твоей Родины, закрывая глаза не только на тот факт, что эти самые токаревы-гильфановы и иже с ними 3 года подряд нерушимо находятся в санкционном списке, но и на то, что силовые структуры практически прописались у них в офисах. В этом контексте аргумент про «месть конкурентов» выглядит несколько мифическим. Это что же за конкуренты такие, которые могут обеспечить места в санкционном списке и указывать РНБО и Президенту?

А может, это не черный пиар, а наоборот – попытка «обелиться»? И «достать» оставшегося в санкционных списках Сергея Токарева? И тогда понятен и резонанс и роль блоггеров-коллаборационистов.

Пожалуй, одно в этой истории очевидно: Петр Порошенко стоит на страже национальных интересов, а за 4 года гибридной войны основная масса так и не научилась отделять зерна от плевел и легко поддается на провокации, особенно если манипулировать образом «жертвы». Странно, что Олегу Сенцову сочувствия такого масштаба не досталось…

Любопытно, что буквально после принятия Указа, как говорится на Радіо Свобода, Порошенко заявил, что ждет от СНБО комплексных предложений о синхронизации украинского и американского санкционного режимов. Будет ли это означать, что фигуранты украинского списка, например, те же Рустам Гильфанов и Сергей Токарев подпадут под санкции в США?



Источник: ЗА ПРАВО