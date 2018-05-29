Российский суд 4 июня огласит приговор Сущенко

Мосгорсуд в начале июня вынесет вердикт обвиняемому в шпионаже украинцу Роману Сущенко, сообщил "Интерфаксу" в понедельник его защитник Марк Фейгин.



"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня", - сказал он.



В ходе прений прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимого в шпионаже и попросил для него наказания в виде 14 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на невиновности Р.Сущенко, который, по словам адвоката, стал жертвой провокации.



Как сообщалось, о задержании украинского журналиста Р.Сущенко при якобы "проведении шпионской акции" в Москве ФСБ уведомила 3 октября 2016 года. Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), свою вину он категорически отрицает.



Он находится под арестом. Срок его содержания под стражей продлен до 30 сентября 2018 года.



Защитник М.Фейгин утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, неоднократно посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.



В Киеве задержание Р.Сущенко расценивают как провокацию, а обвинения в шпионаже - надуманными.

