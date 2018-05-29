Генсек НАТО: Россия должна признать ответственность за крушение MH17

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что согласен с выводами международной следственной группы о причастности России к катастрофе с малайзийским "Боингом" на востоке Украины летом 2014 г.



"Я согласен с оценками правительства Нидерландов в отношении малайзийского Боинга: Россия должна признать ответственность", - сказал на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Варшаве Й.Столтенберг, слова которого приводит в понедельник официальный представитель альянса Оана Лунгеску.



Ранее международная группа следователей, работающая под эгидой прокуратуры Нидерландов, заявила, что выпущенная по "Боингу" (рейс MH17) в июле 2014 г. ракета была из воинской части из Курска.



Й.Столтенберг, говоря об отношениях с Россией, подчеркнул необходимость избегать инцидентов между альянсом и Российской Федерацией.



"Даже, если мы не верим в лучшие взаимоотношения с Россией в недалеком будущем, как минимум, нам необходимо приспосабливаться к этим трудным отношениям. Поскольку нам нужно избегать инцидентов", - сказал генсек НАТО.



Он сообщил, что на саммите НАТО в июле "будет рассмотрена инициатива о готовности с целью наращивания возможностей альянса в укреплении его войск и сдерживания любой угрозы".

