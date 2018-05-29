МВФ отказался идти на уступки Украине

Международный валютный фонд (МВФ) не стал идти на компромисс в вопросе отбора судей для антикоррупционного суда на Украине, сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на источник. Разногласия депутатов Верховной рады с представителями МВФ и Венецианской комиссии стали препятствием к подготовке соответствующего законопроекта ко второму чтению, пишет издание.

Фонд настаивает на том, чтобы последнее слово в выборе судей оставалось за международным советом экспертов. Украинский парламент хочет возложить эту функцию на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).



Многие из депутатов Рады считают требования европейских инстанций неконституционными.



"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать", — заявил собеседник издания.



Создание антикоррупционного суда и повышение цен являются главными требованиями к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.



Четырехлетняя программа помощи валютного фонда с использованием механизма предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в размере пяти миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый. Киев рассчитывает на получение очередного транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки.

