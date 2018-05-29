Электрокар Tesla Model 3 установил рекорд дальности поездки и сломался

Новый рекорд дальности поездки электромобиля Tesla Model 3 без подзарядки установлен в США. Американцы Шон Митчелл и Эрик Страйт сумели преодолеть на самом бюджетном электрокаре компании Илона Маска расстояние 606,2 мили (975,6 км) на одном заряде батареи, сообщает Inside Evs.



Заявленный производителем максимальный пробег для данной модификации Long Range составляет 500 км. При этом электрокар, возможно, проехал бы и больше, если бы не внезапно возникшие неприятности, пишут "Автовести".



Рекордный заезд состоялся 25 мая на улицах Денвера, штат Колорадо, а в качестве маршрута была выбран обычный городской квартал с низкой интенсивностью движения общей протяженностью всего в одну милю.



Митчет и Страйт катались по дороге в общей сложности 32 часа на скорости 25-30 миль в час до тех пор, пока у батареи не кончится заряд. Они останавливались лишь для того, чтобы посетить туалет или поменяться местами, а провизию и различные предметы первой необходимости подхватывали у машины сопровождения с помощью рыболовного сачка.









Хотя днем температура воздуха в салоне поднималась до 42 градусов по Цельсию, участники заезда не включали кондиционер в целях экономии электроэнергии.



В итоге электрокар остановился, израсходовав 66 кВт/ч при заявленных 75 кВт/ч, и дальше ехать отказался. Более того, Model 3 после этого отказалась заряжаться, и машину пришлось везти в официальный сервис Tesla Motors на эвакуаторе, сообщается в публикации.

