В Будапеште попал в ДТП автобус с украинскими туристами

В венгерском Будапеште попал в ДТП двухэтажный автобус с украинскими гражданами, 8 человек получили тяжелые ранения и 20 – легкие травмы, сообщают венгерские СМИ. Как сообщают венгерские СМИ, туристический автобус с украинскими номерами, который в понедельник вечером направлялся в аэропорт Ферихедь (Ferihegy), врезался в барьерные ворота высотой 3,65 м. В результате столкновения полностью снесло верхнюю часть автобуса.



Согласно сообщению полиции, 8 человек получили тяжелые ранения и были госпитализированы, еще 20 были легко травмированы. Четверых из них пришлось извлекать из конструкций автобуса при помощи спасателей. Среди раненых нет детей.



По информации СМИ, в автобусе находилось 48 человек. Полиция расследует обстоятельства аварии в уголовном производстве.

