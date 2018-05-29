Бобул vs Найем

После того, как Мустафа Найем получил в челюсть от представителя дружественного чеченского народа на Бессарабке, он стал задумываться о смысле жизни. Пребывание на больничной койке привело к переосмысливанию им концепции «европейского безвизового майдана». Все пошло не так, большие черные машины, управляемые злыми и беспощадными людьми, плохо реагируют на призывы соблюдать правила движения. Сделал замечание – месяц питайся через трубочку. Надо создавать партию.



Подобную инициативу Найем опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» под впечатлением интервью с Фрэнсисом Фукуямой, опубликованного на интернет-ресурсе «Украинская правда». Все знают, что ресурс Алены Притулы на самом деле является малозначительным дополнением к «Форуму «Украинской правды» (ФУП). Именно там бьется политический пульс нации, рождаются судьбоносные проекты коренного изменения мира, и запускаются стартапы, которые навсегда изменят лицо Вселенной. После бурного срача модераторов «тернопольский рагуль Слав» и «Африканский йож» ФУП превратился в витрину реформ. Отлучение «Слава» от кнопки модератора привело к потрясающим нововведениям. В автоматическом режиме при написании слова «макака» там происходит автозамена на «Тимошенко». Примерно семьдесят процентов веток на форуме посвящены именно этому. Очень полезная и важная инициатива. У нее большой потенциал. Пишешь, к примеру, сплошной матерный текст на тему современных политических коллизий, а на выходе получаешь сонет Шекспира.



На кафедре политологии, где я аспирантствовал, по…здеть о конце Фрэнсиса было правилом хорошего тона. Правда, наш завкафедрой считал Фукуяму ипланом и антимарксистом. И знаете, что интересно? Сегодня я полностью с ним согласен. Он был совершенно прав



Все, кончились посты с призывами «попить кофе». Начались суровые постфукуямовские будни. Жестко ставлю на Бобула, поскольку он уже на голову выше всех других политических игроков. Иво он, знаете, совершенно иррациональное явление. Поэтому обречен на бешеный успех. Страна с Бобулом во главе станет жемчужиной человеческой цивилизации

Так вот, на приложении к «ФУПу» было опубликовано интервью с автором «Конца истории». В начале девяностых годов прошлого века Фукуяма был легендой. Он наделал много шума в интеллектуальных кругах. Будете смеяться, но в Киеве таковые были. На кафедре политологии, где я аспирантствовал, по…здеть о конце Фрэнсиса было правилом хорошего тона. Правда, наш завкафедрой считал Фукуяму ипланом и антимарксистом. И знаете, что интересно? Сегодня я полностью с ним согласен. Он был совершенно прав. Фрэнсис скатился до уровня каких-то грантоедских проектов украинского уровня. Короче, пробил дно. Честно говоря, жаль наблюдать столь стремительную деградацию философа, который действительно заставил задуматься о смене эпох. Но он все опошлил, избрав в качестве примера смены эпох две украинские революции. И еще, подлец этакий, призывает украинцев организовываться, чтобы победить на выборах. После этого идиотизм Фукуямы стал несомненным. Это как Швейка представители трех разных школ психиатрии признали идиотом на основании того, что он, заметив на стене портрет австрийского императора, громко воскликнул: «Господа, да здравствует император Франц-Иосиф Первый!». Вот так и в случае интервью Фукуямы приложению «ФУПа». Диагноз стопроцентный. Поэтому мысли зашкваренного философа возбудили одного Мустафу, у которого после удара в голову появилась привычка задумываться о бренности всего сущего. Партии ему захотелось. За что же тогда, спрашивается, стоял майдан? Куда все подевались, если надо опять брать зонтики, хорошие препараты и вступать в партию? И потом, совершенно не ясно: а чем его «Солидарность» не устраивает? Найем состоит во фракции этой выдающейся политической силы, начавшей быстрые и решительные реформы. Потом его охмурил пришлый грузин с «Рухом новых сил», и вот после встречи с водителем «Гелендвагена» опять надо создавать партию. Мне одному кажется, что в голове Найема что-то закольцевалось?На самом деле, выход есть. Это Иво Бобул. Он решил идти в президенты и, на мой взгляд, легко сделает всех еще в первом туре. Всяких там вакарчуков, зеленских и гриценко. О Бобуле я неоднократно писал, поскольку он доводит до экстаза аудиторию «65 плюс».Знаю это совершенно точно по теще, которая без ума от Иво. Даже Поплавский проигрывает Бобулу, хотя он, согласитесь, еще тот орешек. Мне кажется, Иво Бобула я знал всю свою сознательную жизнь, хотя никогда не слышал.В памяти постоянно всплывают афиши со знойными женщинами на фоне поющего Иво. Причем до сих пор есть реклама его концертов. С теми же телками. Только моложе, поскольку Бобул, как настоящий ветеран, вообще не стареет. Предвыборная программа у него классная: запретить выступления под фанеру. А больше ничего и не надо! Если будущий президент сосредоточится только на пении вживую, то все само собой рассосется. Не надо никаких новых политических партий, технических кандидатов и споров о месте и роли «слепого траста» в оптимизации налогов. Бобулу много не надо. Годы, конечно, берут свое, но в этом есть и несомненный плюс.Фукуяма не понял главного в Украине. Она уже дошла до того, что срочно нуждается в Бобуле. Это действительно конец истории, знаменующий совершенно новое начало. Диалектика, мля! Точная наука. В армии у меня была книга Гегеля «Наука логики». И она сопровождала меня все два года службы! Не скажу, что я ее читал. Это было бы преувеличением. Но мне всегда ее возвращали. Возвращали деды, конфискующие у молодых все, что представляло интерес, старшина с криком – «ты что, е…нутый на голову?» и даже дембель-азербайджанец, пытавшийся сдать Гегеля в библиотеку вместо утерянного детектива. Его там насмех подняли, поскольку все знали, кому именно принадлежит это удивительное произведение. Бобул – что твой Гегель, и его время пришло. Все, кончились посты с призывами «попить кофе». Начались суровые постфукуямовские будни. Жестко ставлю на Бобула, поскольку он уже на голову выше всех других политических игроков. Иво он, знаете, совершенно иррациональное явление. Поэтому обречен на бешеный успех. Страна с Бобулом во главе станет жемчужиной человеческой цивилизации.