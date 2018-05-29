В Украине прогнозируется рост заболеваемости корью

В Украине прогнозируется рост заболеваемости корью. Об этом во вторник, 29 мая, пишет РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпита.



По его словам, к весне 2019 года, если не будут приняты дополнительные меры, заболеваемость не снизиться.



"По опыту предыдущих лет мы знаем, что вспышка длится примерно два года. Принимая во внимание, что нынешняя вспышка началась весной 2017 года, можно предположить, что к весне 2019 года уровень заболеваемости не снизится, если не будут предприняты дополнительные меры", - рассказал Курпита.



Он уверен, что на данный момент стоит ожидать вторую, более сильную волну заболеваемости корью.



"У нас была надежда, что вспышка пойдет на убыль, но сейчас мы видим, что идет вторая, более сильная волна заболеваемости корью. В прошлом году мы провели дополнительную волну вакцинации от кори детей до девяти лет. Нам удалось повысить уровень вакцинации среди них до 83%. Но сейчас начали болеть старшие дети 14-17 лет, студенты, а также взрослые", - сказал Курпита.

