Азербайджан открыл газопровод в Европу

В Баку состоялось официальное открытие Южного газового коридора (ЮГК), по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз пойдет в Европу.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев запустил первый газ, который пойдет в Турцию для Трансанатолийского трубопровода TANAP. Глава государства поблагодарил правительства США, Великобритании и руководство ЕС за поддержку проекта ЮГК.



По словам Алиева, Южный газовый коридор имеет большое значение для энергобезопасности Европы, диверсификации источников и маршрутов поставок.



«Азербайджанский газ является новым источником поставок газа в Европу, и реализацией ЮГК мы заново составляем энергетическую карту континента», — сказал он.



В ЮГК участвуют Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия. Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория намерены присоединиться к проекту.

