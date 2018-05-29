В Киеве сожгли машину помощника нардепа Мосийчука

В Дарницком районе столицы в результате пожара сгорел автомобиль помощника народного депутата Украины Игоря Мосийчука. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.



"В результате пожара пострадали три автомобиля - помощника народного депутата, и два соседних. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Кроме того, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Специалисты устанавливают в результате чего возник пожар. По данному факту открыто уголовное производство по статье 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ", - рассказали в полиции.



Со своей стороны народный депутат Украины Игорь Мосийчук в сети Facebook написал, что автомобиль его помощника поджег неизвестный на глазах патрульной полиции, после этого скрылся с места происшествия.



"Сегодня ночью, около четырех часов утра неизвестный сжег автомобиль моего помощника. Согласно показаниям очевидцев, к стоянке в Дарницком районе столицы по адресу Григоренко 36, где был припаркован автомобиль Стаса, подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег ее, и поехал. Очень возмущает тот факт, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление. Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника", - написал нардеп.

