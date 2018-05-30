В Украине в ближайшие сутки продолжит господствовать теплая, сухая погода

В Украине в ближайшие сутки 30 мая над территорией страны продолжит господствовать теплая, сухая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве южных областей местами порывы 15-20 м/с; в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 10-15°, днем 25-30°; в восточных областях и в Карпатах местами ночью 4-9°, днем 22-27°, на высокогорье Карпат 17-21°.



В Киеве 30 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 мая самая высокая температура днем была 32,4° в 1958 году, самая низкая ночью 2,7° в 1918 году.



В Украине 31 мая также без осадков. Ветер западный, на юге – северо-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 12-17°, днем 25-30°, на юге до 32°.



В Киеве 31 мая без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.



По состоянию на 9:00 вторника, 29 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°; в Днепре возле Киева 21°.

