Украина увеличила запасы в ПХГ на 26%

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 1 млрд 921,37 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Так, с 8 апреля по 27 мая запасы в хранилищах возросли на 25,8% – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 9 млрд 356,53 млн куб. м.



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в период с 1 по 27 мая ПХГ пополнились на 1 млрд 423,31 млн куб. м (52,7 млн куб. м/сутки). При сохранении существующих объемов импорта и текущей внутренней добычи в июнь страна войдет с запасами в хранилищах около 9,5-9,6 млрд куб. м.



Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

