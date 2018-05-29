Климкин примет участие в брифинге Совбеза ООН по Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник и среду находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где примет участие в брифинге Совета безопасности ООН, в ходе которого будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в результате российской агрессии против Украины, и пути урегулирования конфликта.



"Мероприятие пройдет под председательством министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. В заседании ожидается участие заместителя генсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло, помощника заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместителя координатора по чрезвычайной помощи Урсулы Мюллер, главы СММ ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана", - сообщает во вторник пресс-служба МИД Украины.



В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что участие П.Климкина в заседании станет очередной возможностью для привлечения внимания членов СБ и международного сообщества в целом к российской агрессии против Украины и нарушений со стороны РФ международного гуманитарного права и прав человека.



"Во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч министра иностранных дел Украины П.Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН. Глава внешнеполитического ведомства Украины также примет участие в церемонии возложения цветов у мемориала погибших "голубых касок" ООН", - говорится в сообщении.

