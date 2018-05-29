МИД: в Будапеште в ДТП пострадали 28 украинцев, восемь с тяжелыми травмами

В результате ДТП в Будапеште пострадали 28 украинских туристов, из них восемь получили тяжелые травмы. Об этом написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.



"ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно - 28 человек, из них 8 - получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", - написала М.Беца.



Как сообщал УНН, в понедельник 28 мая в Будапеште туристический автобус из Украины въехал в ограничитель высоты. В посольстве Украины в Венгрии рассказали, что известно о 8 человек, которые имеют тяжелые травмы и находятся в больницах Будапешта.

