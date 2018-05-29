На Львовщине три школьника отравились алкоголем

В Николаевской районе Львовской области три школьника попали в больницу после употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 29 мая.



Детей госпитализировали сегодня около трех часов ночи.



"Врачи диагностировали у 15-летней жительницы района алкогольное отравление тяжелой степени, у ее ровесника – судорожный синдром, а у 14-летней девочки – состояние алкогольного опьянения. После оказания им медицинской помощи всех трех подростков утром забрали родители", – говорится в сообщении.



Полиция устанавливает, откуда подростки взяли алкоголь. Их родителям грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

