Составлен рейтинг самых крепких алкогольных напитков мира

Эксперты составили рейтинг самых крепких алкогольных напитков в мире, передает УНН со ссылкой на Scoop Whoop.



Первое место в рейтинге занимает польская водка Spirytus крепостью в 96,6%.



"Spirytus является самым сильным и самым мощным алкоголем в мире. Напиток изготовлен из высококачественного этилового спирта", - говорится в сообщении.



Второе место принадлежит Everclear Grain (95%).



"Everclear Grain - напиток не для слабонервных. Он силен, но безвкусен, бесцветен и без запаха", - говорится в сообщении.



Третье место в списке самых крепких алкогольных напитков в мире занимает виски Bruichladdich X4 Quadrupled.



"Bruichladdich - это односолодовый виски крепостью 92%. Он изготовлен методом четвертой дистилляции и является чрезвычайно чистым и мощным. Согласно легенде о данном виски, в 1695 году Мартин Мартин, путешественник из Хеприйда, охарактеризовал Bruichladdich как "опасный виски": "Один глоток, и вы живете вечно; два глотка, и вы ослепнете; три глотка - и вы умрете на месте", - заявил он.



Далее в списке идут ром River Antoine Royale Grenadian - 90%, абсент Hapsburg Gold – 89,9%, водка Pincer Shanghai Strength – 88,8% водка Балкан – 88%, водка Балкан – 88%, водка Devil Springs Vodka - 80%.



Замыкает десятку лидеров ром Bacardi 151 крепостью в 75,5%.



"Данный напиток производится на Бермудских островах. Bacardi 151 очень легко воспламеняется и обычно используется при изготовлении коктейлей", - говорится в сообщении.



Напомним, как ранее писал УНН, жители ЕС тратят на алкоголь больше денег, чем на образование.



Украинцы же в среднем ежегодно покупают алкогольных напитков на 600 грн.



Чаще всего украинцы отдают предпочтение водке (среди крепких напитков) и вину. Уровень потребления последнего демонстрирует возрастную динамику на протяжении последних полутора лет.



Вместе с тем, украинская водка считается одной из лучших в мире.



"Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.

