Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии

Сирия признала независимость Абхазии и решила установить дипотношения с Сухумом, говорится в сообщении МИД Абхазии. "Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республики объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях", — сообщается на сайте МИД.

