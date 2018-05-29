Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии
Сирия признала независимость Абхазии и решила установить дипотношения с Сухумом, говорится в сообщении МИД Абхазии. "Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республики объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях", — сообщается на сайте МИД.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.
Источник: Корреспондент
12:55