В Киеве началась встреча президентов Украины и Германии

Президент Украины Петр Порошенко и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер начали встречу в Киеве.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", встреча состоялась в Мариинском дворце. Церемония началась с исполнения государственных гимнов Германии и Украины и представления официальных делегаций двух стран.



Затем воины почетного караула торжественным маршем прошли перед главами государств Германии и Украины.



После этого началась встреча П.Порошенко и Ф.-В.Штайнмайера с глазу на глаз, по итогам которой запланировано общение с прессой.



Как сообщалось, Ф.-В.Штайнмайер будет с визитом в Украине 29-30 мая. По информации немецкого посольства, президент ФРГ проведет в Киеве переговоры с президентом Украины П.Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.



Кроме того, Ф.-В.Штайнмайер выступит с речью перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия".



30 мая президент Германии посетит Львов, где встретится со студентами и преподавателями германистики.

