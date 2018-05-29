Матиос: четверть военных совершает преступления

Каждый год военные совершают около 20 тысяч преступлений. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает 112 Украина.



Он отметил, что уровень преступности среди военных резко вырос с апреля 2014 года и остается стабильно высоким до сих пор.



"Общее количество уголовных производств, которые расследовались следователями военных прокуратур в течение 2015-2017 годов, превышало более 20 тыс. дел ежегодно, то есть более 20 тыс. преступлений, совершенных военными, и колебалось в среднем с 24 тыс. до 20 тыс. 300 дел в разные периоды", - сообщил Матиос.



По его данным, по состоянию на текущий момент военными следователями за 5 неполных месяцев расследуется почти 5 тыс. 200 военных преступлений, совершенных в этот период.



За весь период военными прокуратурами в ЕРДР зарегистрировано 27 тыс. 200 уголовных производств об уголовных правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тыс. военнослужащих, что является четвертой частью армии.



Наиболее распространенными среди них остаются самовольные оставления воинской службы, дезертирство, завладение военным имуществом, неподчинение управлению и офицерам, халатное отношение к военной службе, утрата военного имущества, нарушение уставных отношений, нарушение отношения с оружием, уклонение от военной службы другим способом, превышение служебных полномочий.

