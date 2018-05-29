Фиктивное предпринимательство, фирмы-прокладки и миллионные хищения: как в Кривом Роге «реконструируют» объекты соцкульта

В ходе капитального ремонта и реконструкции трех объектов в Кривом Роге (Днепропетровская область) было укрыто от налогообложения и выведено на счета фиктивных предприятий около 24 млн гривенбюджетных средств, сообщает From-UA.



Это парк Мершавцева (Гданцевский парк) (стоимостьреконструкции – 41 млн гривен, выделенных из Государственного фонда регионального развития и бюджета Днепропетровской области), ДК «Карачуны» (выделено 25 млн из бюджета Днепропетровской области), а также проект по капремонту и реконструкции школ и дошкольных учреждений в Центрально-Городском, Ингулецком и Металлургическом районах Кривого Рога (привлечены субвенции из государственного бюджета в размере 15 млн гривен).



Компания-генподрячик ООО «Андария ДГ», которая выиграла тендеры по всем трем объектам, связанным с бюджетным финансированием, перечисляла бюджетные средства на счета фирм-субподрядчиков, которые затем выводили деньги из под налогообложения. По трем предприятиям, на счета которых перечисляла деньги ООО «Андария ДГ», уже имеются записи о криминальном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований. Это «БКК-Альянс Групп» (запись в ЕРДР 42018101060000029, фиктивное предпринимательство); ООО «Инк-Буд» (запись в ЕРДР 4217000000001846, фиктивное предпринимательство); ООО «Виват Плюс» (запись в ЕРДР 3217004023000004, фиктивное предпринимательство).



Реконструкия и капитальный ремонт всех трех объектов проходит по инициативе и под патронатом нардепа от БПП Константина Глебовича Усова. Информационным освещением всех событий, связанных с этими объектами, занимается «Команда Константина Усова», а приоформлении торжественных мероприятий используются логотипы, фирменные цвета и название политической партии «Европейский Кривой Рог». Согласно записи в реестре, ПП «Европейский Кривой Рог» возглавляетАлександр Стрибайло - штатный помощник-консультантнардепа Усова.



Директор ООО «Андария ДГ» Олег Васильевич Цуркан, известен в Кривом Роге, как человек, приближенный к Константину Усову. В то же время, известно, что в период с 1997 по 2015 год Олег Цуркан неоднократно привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям криминального кодекса, связанным с нанесением телесных повреждений, мошенничеством с личным или государственным имуществом и вымогательством, о чем имеются соответствующие записи в ЕРДР.



Возглавляемое Олегом Цурканом ООО «Андария ДГ» продолжает вести работы по объектам соцкультбыта Кривого Рога и в ближайшее время планирует освоить еще 56 млн средств, выделенных из бюджета государства и Днепропетровской области.

