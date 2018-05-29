Глава МИД ФРГ посетит Украину в ближайшие дни - Порошенко

В ближайшие дни Украину посетит министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщил президент Украины Петр Порошенко.



"Сегодня с официальным визитом у нас президент Германии, в следующие дни у нас будет министр иностранных дел", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером во вторник в Киеве.



Он выразил убеждение, что "это очень хорошо характеризует позитивный характер отношений Украины и Германии".

