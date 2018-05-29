Представитель АП 1 июня займется подготовкой встречи в нормандском формате

Представитель Администрации Президента Украины Петра Порошенко 1 июня уезжает в Берлин для проведения подготовки встречи в нормандском формате. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает УНН.



"Мы договорились в Аахене, что попробуем организовать в ближайшее время встречу на высшем уровне в нормандском формате и по этому поводу по моему поручению, заместитель главы президентской администрации 1 июня уезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров о подготовке соответствующей встречи. Для нас это очень важно", - заявил Порошенко.



Как сообщал УНН, министры иностранных дел начали подготовку к встрече в нормандском формате. Об этом сказала Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-брифинге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 18 мая.

